Народный депутат Украины выступил против запрета участвовать на турнирах с россиянами

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Горенюк сообщил, что направил обращение в Министерство молодёжи и спорта страны с призывом пересмотреть решение о запрете участия украинцев на одних соревнованиях с россиянами и белорусами.

«Необходимо пересмотреть решение о запрете нашим спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены россияне и белорусы. Они делают то, что никто другой не может сделать, поднимая наши флаги на международной спортивной арене. Я уже молчу о том, что за призовые мы закупаем гуманитарку и помогаем ВПЛ.

Работать надо не против наших спортсменов, а против российского лобби в мировом спорте! Чиновники должны выезжать на международные турниры, чтобы на месте выступать и объяснять, почему россиян и белорусов нельзя допускать. Это нужно делать срочно, чтобы спортсмены могли продолжать готовиться к соревнованиям.

Соответствующее обращение было написано министру спорта Вадиму Гутцайту. Сегодня продублирую ещё на премьер-министра Дениса Шмыгаля», — написал Горенюк в соцсетях.