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Польская федерация фехтования сообщила условия, при которых допустит россиян на этап КМ

Польская федерация фехтования сообщила условия, при которых допустит россиян на этап КМ
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Польская федерация фехтования сообщила, что готова допустить российских и белорусских спортсменов на этап Кубка мира при условии, что они не поддерживают СВО, и при соблюдении других рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

«Польская федерация фехтования намерена провести этап Кубка мира в Познани, соблюдая правила допуска спортсменов из России и Беларуси на соревнования, предусмотренные МОК. Организатор оставляет за собой право строго контролировать выполнение требований участниками и странами. Для осуществления такого контроля игроки и вспомогательный персонал, имеющие российский или белорусский паспорт, должны будут подать письменное заявление, в котором они заявляют, что не поддерживают конфликт на Украине, соблюдают условия нейтралитета, не являются военнослужащими или не работают в российских или белорусских вооружённых силах или органах национальной безопасности», — говорится в заявлении организации.

Напомним, эти соревнования являются отборочными на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). Этап Кубка мира в Познани пройдёт с 21 по 23 апреля.

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