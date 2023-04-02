Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Министерство спорта вернуло доступ к спискам кандидатов в сборные России

Министерство спорта вернуло доступ к спискам кандидатов в сборные России
Комментарии

Сегодня, 2 апреля, Министерство спорта России на официальном сайте вновь предоставило открытый доступ к спискам кандидатов в сборные России по зимним, летним и неолимпийским видам спорта.

24 марта списки кандидатов в национальные команды были скрыты из соображений информационной безопасности. До этого времени списки были в открытом доступе на сайте организации и обновлялись.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования. Рекомендации МОК были встречены негативно как в России, так и за рубежом. На данный момент российские атлеты отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023