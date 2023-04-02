Министерство спорта вернуло доступ к спискам кандидатов в сборные России
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Сегодня, 2 апреля, Министерство спорта России на официальном сайте вновь предоставило открытый доступ к спискам кандидатов в сборные России по зимним, летним и неолимпийским видам спорта.
24 марта списки кандидатов в национальные команды были скрыты из соображений информационной безопасности. До этого времени списки были в открытом доступе на сайте организации и обновлялись.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования. Рекомендации МОК были встречены негативно как в России, так и за рубежом. На данный момент российские атлеты отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине.
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