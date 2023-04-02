«Это идиотизм». Президент ФФР Мамедов — о заявлении Польской федерации фехтования

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал заявление Польской федерации фехтования об условиях допуска россиян на этап Кубка мира в Познани.
«Польская федерация забыла, что она спортивная федерация, а не политическая. К сожалению, там всё перепуталось, переплелось, они делают такие заявления, понимая, что никто из российских спортсменов не подпишет. Будут ли выступать российские рапиристы в Польше? Конечно, нет, это неприемлемо. Самое интересное, что у них есть второе заявление, где говорится, что если даже они пустят на турнир в Познани, то на июньских Европейских играх нас всё равно не ждут. Гипотетически даже если кто-то станет предателем, то это распространяется только на апрель, в июне оно уже не действует. Это идиотизм, который они распространяют, кроме этого слова у меня нет комментариев», — приводит слова Мамедова «РИА Новости Спорт».
Ранее Польская федерация фехтования сообщила, что готова допустить российских и белорусских спортсменок на этап Кубка мира при условии подписания письменного заявления о том, что они не поддерживают СВО, а также не состоят в вооружённых силах своих стран и соблюдают нейтралитет.
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