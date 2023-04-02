Польховский — о рекомендациях МОК: если и дальше будем уступать, то придём в никуда

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о критериях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на международные турниры. Специалист подчеркнул, что не считает объявленные условия адекватными, и отметил, что необходимо отстаивать свою позицию в международном спорте.
«Отказываться от флага и гимна, соглашаться с критерием о том, что спортсмены не должны являться сотрудниками силовых структур — настоящий бред. Если мы и дальше будем уступать, то в конечном счёте придём в никуда. Нужно чётко отстаивать свою позицию. Однако сейчас мы можем только предполагать, как будет развиваться ситуация, окончательное решение должно быть за руководством нашей страны. Спортсмены, которые согласятся на условия МОК — предатели? Я бы не стал их так называть, каждый выбирает свою дорогу, а к чему она приведёт — покажет время», — приводит слова Польховского ТАСС.
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