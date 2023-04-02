Гандболистки ЦСКА одержали 34-ю победу подряд в чемпионате России, обыграв «Ладу»

Сегодня, 2 апреля, прошли три матча в группе «А» чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.
Московский ЦСКА одержал 34-ю победу подряд, в родных стенах уверенно обыграв тольяттинскую «Ладу» со счётом 30:26. Армейский клуб опережает ближайшего преследователя в таблице на 15 очков и имеет матч в запасе.
Идущий на втором месте «Ростов-Дон» обыграл дома «Астраханочку» со счётом 39:31. «Динамо-Синара» в упорном поединке вырвало победу у «Звезды» — 29:28.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Группа «А» (1-7 места)
ЦСКА (Москва) — «Лада» (Тольятти) 30:26 (16:13)
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Астраханочка» (Астрахань) 39:31 (17:19)
«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Звезда» (Московская область) 29:28 (11:13)
Также сегодня прошли три встречи в группе «Б» (8–13 места). Вот их результаты:
«Университет» — «Балтийская заря» 35:25;
«Феникс» — «Луч» 32:24;
«АГУ-Адыиф» — «Ставрополье» 23:26.
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