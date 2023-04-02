Шувалова обыграла Вайшали в 8-м туре Гран-при ФИДЕ в Индии

В Нью-Дели (Индия) завершились все партии 8-го тура этапа женского Гран-при ФИДЕ.

Российская шахматистка Полина Шувалова одержала победу над представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.

В других матчах местная шахматистка Харика Дроновалли оказались сильнее грузинки Нино Бациашвили. Матч между россиянками Екатериной Лагно и Александрой Горячкиной завершился вничью. Такой же результат был зафиксирован в поединке Чжу Цзинэр (Китай) — Бибисара Асаубаева (Казахстан).

Положение участниц после 6 туров:

1. Бибисара Асаубаева — 5 очков из 7.

2. Чжу Цзинэр — 4,5 из 7.

3. Александра Горячкина — 4 из 6.

4. Екатерина Лагно — 4 из 7.

5. Полина Шувалова — 3,5 из 6.

6-7. Хампи Конеру, Харика Дроновалли — по 3 из 6.

8. Нана Дзагнидзе — 2 из 7.

9–10. Нино Бациашвили, Рамешбабу Вайшали — по 1,5 из 6.