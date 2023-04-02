Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом

Сборная Швеции по хоккею с мячом нанесла поражение команде Финляндии (3:1) в финальном матче домашнего чемпионата мира, проходившего в поселке Оби провинции Смоланд.

Все голы в матче были забиты в первом тайме.

Хоккей с мячом. Чемпионат мира — 2023. Финал

Швеция — Финляндия 3:1 (3:1)

Таким образом, «Тре Крунур» выиграла золотые медали чемпионата мира 13-й раз в своей истории.

В матче за третье место сборная Норвегии уверенно переиграла команду Казахстана (5:1).

Сборная России не принимала участие в турнире из-за отстранения.

Напомним, два предыдущих чемпионата мира, в 2022 и 2021 годах, которые планировалось провести в России, не состоялись из-за отказа большей части команд-участниц в условиях ситуации с распространением COVID-19.