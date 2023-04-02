Гандбольный ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»

Сегодня, 2 апреля, в Москве состоялась встреча мужского чемпионата России по гандболу между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга, которая завершилась вничью — 30:30.

На протяжении большей части матча лидировали спортсмены из Санкт-Петербурга, но в конце встречи ЦСКА сумел сравнять счёт. Мяч, принёсший армейцам одно очко, за несколько секунд до сирены забросил Артур Рудь. В составе московского клуба больше всех очков принёс своей команде Юлиан Гирик, на счету которого 11 мячей, в составе «Зенита» отличился Павел Тураев, отметившийся семью мячами.

Турнирная таблица. Суперлига. Мужчины. Сезон-2022/2023

1. «Чеховские медведи» (Чехов)— 30 очков (17 матчей).

2. «Виктор» (Ставрополь)— 30 (18).

3. «Пермские медведи» (Пермь) — 29 (18).

4. ЦСКА (Москва) — 25 (18).

5. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 20 (18).