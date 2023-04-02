Глава комиссии спортсменов Чехии, поддержавший россиян, покинул свой пост

Глава комиссии спортсменов Чехии Давид Свобода, который ранее поддержал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении россиян и белорусов, был вынужден покинуть свой пост.
У себя на родине Свобода, который является олимпийским чемпионом по современному пятиборью, подвергся критике за свою позицию. Ранее он заявил, что «политика не относится к спорту с точки зрения философии», а также отметил «противоречивость» информации, которой располагают в Европе о происходящем на Украине.
Однако впоследствии Свободе пришлось извиниться за свои слова.
«Моя двойная роль профессионального военного и представителя спортсменов не сочетается, поэтому я решил покинуть состав комиссии. Я не оправдываю Россию, и мне жаль, что мои неловкие заявления могут навредить армии и министерству обороны Чехии», — приводит слова Свободы Inside the Games.
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