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Лэй Тинцзе вышла вперёд после четвёртой партии турнира претенденток

Лэй Тинцзе вышла вперёд после четвёртой партии турнира претенденток
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2 апреля в китайском городе Чунцин состоялась четвёртая партия финала турнира претенденток между шахматистками из Китая Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи.

Счёт в матче между Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе стал 1,5:2,5. Напомним, согласно регламенту соревнований участницей матча на первенство мира станет шахматистка, которая первой наберёт 3,5 очка.

Пятая партия между спортсменками пройдёт сегодня, 3 апреля. Тань Чжунъи в последний раз сыграет белыми в ситуации победы своей оппонентки.

С 27 марта по 6 апреля в Чунцине, уроженками которого являются и Лэй Тинцзе, и Тань Чжунъи, проходит финал турнира претенденток. Они борются за право сыграть в матче за мировую корону с соотечественницей, Цзюй Вэнцзюнь. Победительница финала турнира претенденток определится по итогам шести партий.

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