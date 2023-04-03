Лэй Тинцзе вышла вперёд после четвёртой партии турнира претенденток

2 апреля в китайском городе Чунцин состоялась четвёртая партия финала турнира претенденток между шахматистками из Китая Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи.
Счёт в матче между Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе стал 1,5:2,5. Напомним, согласно регламенту соревнований участницей матча на первенство мира станет шахматистка, которая первой наберёт 3,5 очка.
Пятая партия между спортсменками пройдёт сегодня, 3 апреля. Тань Чжунъи в последний раз сыграет белыми в ситуации победы своей оппонентки.
С 27 марта по 6 апреля в Чунцине, уроженками которого являются и Лэй Тинцзе, и Тань Чжунъи, проходит финал турнира претенденток. Они борются за право сыграть в матче за мировую корону с соотечественницей, Цзюй Вэнцзюнь. Победительница финала турнира претенденток определится по итогам шести партий.
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