Всемирная федерация тхэквондо приняла решение допустить россиян до соревнований
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Всемирная федерация тхэквондо приняла решение допустить российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.
«Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов. Первым стартом, который пройдёт с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане», — приводит слова главного тренера сборной России Вадима Иванова ТАСС.
Напомним, ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.
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