Всемирная федерация тхэквондо приняла решение допустить россиян до соревнований

Всемирная федерация тхэквондо приняла решение допустить российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.

«Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов. Первым стартом, который пройдёт с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане», — приводит слова главного тренера сборной России Вадима Иванова ТАСС.

Напомним, ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.