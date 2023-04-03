Ефимова пропустит чемпионат России в Казани

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что пропустит чемпионат России, который пройдёт в апреле в Казани.

«На этом чемпионате России я точно не выступлю.

Есть ли какие‑то решения по будущему? Пока нет. Сейчас, как понимаю, должна быть новая информация по допуску, уже потом будет понятно», — сказала Ефимова в беседе с «Матч ТВ».

Чемпионат России стартует в Казани 16 апреля. Спортсменка живёт и тренируется в США. Российская пловчиха Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).