На Украине намерены лишать господдержки федерации, чьи спортсмены соревнуются с россиянами

Министерство молодёжи и спорта Украины разработало проект постановления о возможности лишения статуса национальной спортивной федерации тех организаций, подведомственные которым спортсмены будут выступать на одних соревнованиях с россиянами и белорусами.
При этом отмечается, что только национальные спортивные федерации получают государственную поддержку и финансовое обеспечение участия сборных команд в международных соревнованиях.
«Также прорабатывается вопрос поддержки национальных федераций по видам спорта, в отношении которых международной федерацией могут быть применены штрафные санкции за неучастие в международных соревнованиях», — сообщается на сайте ведомства.
Также на сайте министерства сообщается, что прорабатывается вопрос применения персональных экономических и других ограничительных санкций к спортивным федерациям и её членам за совершение ими действий, создающих угрозу интересам общества и государства.
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