Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Постпред России при ООН оценил условия допуска российских атлетов на международные старты

Постпред России при ООН оценил условия допуска российских атлетов на международные старты
Аудио-версия:
Комментарии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о критериях допуска российских спортсменов на международные соревнования.

Согласно рекомендациям МОК на старты не допускаются спортсмены, поддержавшие СВО, военнослужащие и команды нейтральных атлетов.

«Вы спросили про лицемерие. В этом мире много лицемерия и двойных стандартов. Я был поражён словами председателя Международного олимпийского комитета Томаса Баха об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже. Во-первых, он сказал, что участие российских команд не допускается, поэтому никаких командных видов спорта. Во-вторых, запрещено участие спортсменов, которые поддерживают специальную военную операцию. Как они будут определять, кто поддерживает, а кто не поддерживает?

Мне говорят про ЦСКА, это был действительно клуб армии в советское время. Но он был создан очень давно. Сегодня это просто коммерческая организация, носящая то же имя», — приводит слова Небензи ТАСС.

Материалы по теме
Россию унижают и вымарывают из мирового спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Россию унижают и вымарывают из мирового спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023