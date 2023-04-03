Постпред России при ООН оценил условия допуска российских атлетов на международные старты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о критериях допуска российских спортсменов на международные соревнования.

Согласно рекомендациям МОК на старты не допускаются спортсмены, поддержавшие СВО, военнослужащие и команды нейтральных атлетов.

«Вы спросили про лицемерие. В этом мире много лицемерия и двойных стандартов. Я был поражён словами председателя Международного олимпийского комитета Томаса Баха об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже. Во-первых, он сказал, что участие российских команд не допускается, поэтому никаких командных видов спорта. Во-вторых, запрещено участие спортсменов, которые поддерживают специальную военную операцию. Как они будут определять, кто поддерживает, а кто не поддерживает?

Мне говорят про ЦСКА, это был действительно клуб армии в советское время. Но он был создан очень давно. Сегодня это просто коммерческая организация, носящая то же имя», — приводит слова Небензи ТАСС.