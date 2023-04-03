Светлана Журова: самое неприятное, что российских спортсменов разделят на белых и красных

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК), связанных с условиями возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Россиянам предлагают вернуться как нейтральным атлетам, при этом не будут допущены те, кто активно поддерживает СВО, а также военнослужащие и представители командных видов спорта.

«Всегда говорю в таких случаях, что надо успокоиться. Надо философски к этому отнестись. Надо посмотреть, когда придут официальные документы. И дать возможность жёстко себя проявить западным странам. Они уже это делают. Пусть они объявляют бойкоты, будоражат своих спортсменов. Чем меньше мы будем привлекать к этому своих спортсменов, ставить их на Красную площадь и говорить: «А с кем ты? Давай сейчас определись». Просто нужно посмотреть как это, к сожалению, делают западные страны, которые собираются бойкотировать Олимпиаду просто за наше участие без флага и гимна. Пусть они выскажут свои позиции, доведут МОК до истерии. Мне просто интересно будет на это посмотреть.

Слово «бойкот» я бы не использовала, но то, что это неприемлемые условия – это однозначно. Самое неприятное, что наших спортсменов разделят на белых и красных, чёрных и белых. Не знаю, каким образом они будут метить. Сейчас на МОК свалится функция определить, какой спортсмен поддерживает СВО, а какой — нет, какой — высказывался, какой — нет. Это сколько сейчас надо пересмотреть интервью, соцсетей. Кто этим будет заниматься? Томас Бах? Понятно, что будут даны задания за деньги нашим общественным организациям, которые подготовят эту информацию. А как подготовят — вопрос.

Теперь представьте, что в одной команде одного спортсмена посчитали, что он может ехать на соревнования, а другой — нет. Внутри команды какое будет настроение? Это история другая, чем была год назад. Одно дело было за допинг, другое дело — сейчас за политические моменты. Когда идёт СВО, невозможно принять такие условия», — сказала Журова в интервью Общественной службе новостей.