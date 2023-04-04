Владислав Артемьев не пустил Магнуса Карлсена в полуфинал онлайн-турнира Chessable Masters

Российский шахматист Владислав Артемьев нанёс поражение действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в четвертьфинале онлайн-турнира Chessable Masters в рамках Champions Chess Tour.
Отметим, что ни в одной из четырёх партий четвертьфинала Артемьев и Карлсен не согласились на ничью. В итоге определять победителя пришлось в армагеддоне. Артемьев выиграл мини-матч со счётом 3:2 и в полуфинале турнира по быстрым шахматам сыграет с американцем Фабиано Каруаной.
Не закончились соревнования и для Карлсена. Согласно регламенту Chessable Masters норвежец перешёл в нижнюю часть сетки – «путь проигравших», откуда также может добраться до гранд-финала. Для этого Карлсену сначала нужно обыграть другого неудачника четвертьфинала — представителя Вьетнама Ле Куанг Льема.
Отметим, что также по «пути проигравших» продолжает турнир ещё один россиянин – Владимир Федосеев, который в четвертьфинале в армагеддоне уступил американцу Хикару Накамуре.
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