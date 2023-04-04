Российская шорт-трекистка Просвирнова заявила о смене спортивного гражданства на датское

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова заявила, что находится в процессе смены спортивного гражданства. В будущем 25-летняя спортсменка планирует выступать за сборную Дании.
Просвирнова — четырёхкратный призер чемпионатов мира, пятикратная чемпионка Европы. К решению о смене гражданства она пришла по семейным обстоятельствам. В сентябре 2022 года Просвирнова вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа.
«Система подготовки сборной России такова, что в среднем три недели команда находится на централизованной подготовке с перерывом в неделю на протяжении 11 месяцев. Такого графика я придерживалась последние девять лет. Благодаря этой системе, грамотности тренировочного процесса, работе специалистов в команде и только отчасти моей работе и желании побеждать я смогла привнести свой вклад на международной арене. Но есть и другая сторона медали.
Реалии таковы, что, пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором положении вынуждает вернуться к отношениям на расстоянии, а меня — быть вдали от семьи. Правда в том, что на данном этапе я не готова идти на такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры.
Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании», — написала Просвирнова в соцсетях.
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