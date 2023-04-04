В Польше заявили, что Тунис готов принять этап КМ по фехтованию вместо них и ждёт Россию

Глава польской федерации фехтования Адам Конопка высказался о допуске российских рапиристок на этап Кубка мира в Познани, который, по слухам, уже готовится принять Тунис.
Ранее в Польше заявили, что готовы допустить российских и белорусских спортсменов на этап Кубка мира, если те письменно подтвердят свой нейтральный статус, подписав документ о том, что не поддерживают СВО, а также будут соблюдать другие рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В России с такими условиями допуска не согласились. Польша, в свою очередь, отступать от выставленных требований не намерена, но, в отличие от Германии, заинтересована в сохранении этапа.
«Это не решение для нас. Это путь в никуда. После того как Германия отступила, их турнир, который должен был состояться в Таубербишофсхайме в мае, взял на себя болгарский Пловдив. По слухам, наш этап готов взять Тунис, который ждёт россиян. Но впустить их в страну — это одно. Совсем другое — обеспечить их безопасность, потому что такие соревнования могут закончиться международным скандалом. К этому добавляется и вопрос соперничества. Подозреваю, что не только украинцы, но и другие сборные могут не захотеть соревноваться с теми россиянами, которые не займут чёткую позицию в отношении военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), о чём мы просим в соответствии с рекомендациями МОК», — приводит слова Конопки Sport.pl.
Этап Кубка мира в Познани должен пройти с 21 по 23 апреля. Эти соревнования являются отборочными на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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