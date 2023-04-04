«Зенит-Казань» подготовил специальную «куражную» форму для главных матчей сезона-2022/2023

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» представил три уникальных комплекта игровой формы, которые были созданы специально для плей-офф чемпионата России совместно с маркетинговым агентством SelloutDigital, дизайнером Дарьей Жалейко и техническим партнёром клуба компанией Ensen.

Фото: «Зенит-Казань»

«Форма выполнена в нестандартном для нас цвете, и это неспроста. Как многие могли слышать в трансляциях или в роликах нашего клубного телевидения, боевой клич нашей команды – «Кураж!». Кураж — это точка кипения, а плей-офф – кульминация чемпионата. С этим связан и выбор непривычного для нашего клуба цвета – яркого, как метафора кипения. Кураж – это состояние человека, у которого всё получается, в котором он готов удивлять и радовать публику своей игрой. Именно так и стараются играть наши ребята. Команда вовлекает в свои действия зрителей и всегда открыта к диалогу с ними. Ведь всё, что мы делаем как на площадке, так и в интернете, делается для наших дорогих болельщиков!» – приводит слова директора «Зенит-Казань» Олега Брызгалова официальный сайт клуба.

Сегодня, 4 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Зенит» (Казань) сыграет домашний матч с АСК (Нижний Новгород) в 19:00.