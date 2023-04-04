«Зенит-Казань» подготовил специальную «куражную» форму для главных матчей сезона-2022/2023

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» представил три уникальных комплекта игровой формы, которые были созданы специально для плей-офф чемпионата России совместно с маркетинговым агентством SelloutDigital, дизайнером Дарьей Жалейко и техническим партнёром клуба компанией Ensen.
Фото: «Зенит-Казань»
«Форма выполнена в нестандартном для нас цвете, и это неспроста. Как многие могли слышать в трансляциях или в роликах нашего клубного телевидения, боевой клич нашей команды – «Кураж!». Кураж — это точка кипения, а плей-офф – кульминация чемпионата. С этим связан и выбор непривычного для нашего клуба цвета – яркого, как метафора кипения. Кураж – это состояние человека, у которого всё получается, в котором он готов удивлять и радовать публику своей игрой. Именно так и стараются играть наши ребята. Команда вовлекает в свои действия зрителей и всегда открыта к диалогу с ними. Ведь всё, что мы делаем как на площадке, так и в интернете, делается для наших дорогих болельщиков!» – приводит слова директора «Зенит-Казань» Олега Брызгалова официальный сайт клуба.
Сегодня, 4 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Зенит» (Казань) сыграет домашний матч с АСК (Нижний Новгород) в 19:00.
- 4 апреля 2023
-
17:17
-
16:56
-
16:45
-
16:24
-
15:17
-
14:32
-
13:41
-
13:22
-
12:55
-
11:50
-
11:34
-
10:38
-
09:00
- 3 апреля 2023
-
23:30
-
23:00
-
22:10
-
20:26
-
20:03
-
19:12
-
18:47
-
14:40
-
14:23
-
14:08
-
11:22
-
10:15
-
01:04
- 2 апреля 2023
-
23:51
-
20:52
-
20:50
-
20:35
-
19:28
-
18:54
-
18:37
-
18:19
-
18:11