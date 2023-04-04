«Белогорье» проиграло «Локомотиву» в первом матче плей-офф чемпионата России

«Локомотив» (Новосибирск) обыграл «Белогорье» (Белгород) в трёх сетах в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги (25:21, 25:23, 25:23).
Вторые матчи серии до двух побед состоятся 8 апреля. Их хозяевами станут команды-победители стыковых матчей. Если для определения полуфиналистов понадобятся третьи матчи, они состоятся 11 апреля там же, где и первые.
Напомним, команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате — казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» — напрямую вышли в четвертьфинал.
Команды, занявшие места с пятого по 12-е, разыгрывали остальные четыре путёвки в квалификационном раунде, победителями которого стали нижегородский АСК, новоуренгойский «Факел», «Белогорье» и «Динамо-ЛО».
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