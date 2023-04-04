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Берлин хочет подать заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году

Берлин хочет подать заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году
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Берлин рассматривает возможность подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на проект коалиционного соглашения Социал-демократической партии Германии и Христианско-демократического союза.

«Берлин может стать местом проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Германии в рамках возможной национальной заявки с устойчивой концепцией. Мы рассматриваем это как прекрасную возможность для Берлина и хотим ей воспользоваться. После окончания Игр отремонтированные и модернизированные спортивные сооружения будут доступны для различных видов спорта в городе», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее столица Германии уже принимала летнюю Олимпиаду в 1936 году. В 2024 году летние Игры примет Париж (Франция), затем Лос‑Анджелес (США, 2028) и Брисбен (Австралия, 2032).

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