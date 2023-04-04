ВК «Динамо» представил новую форму для игры в плей-офф в честь 100-летия Спортобщества

Волейбольный клуб «Динамо» Москва представил новые комплекты игровой формы, которые были созданы в честь 100-летия одноимённого спортивного общества специально для игры плей-офф чемпионата России. Разработкой формы, как сообщается, занималась компания ZASPORT.
Фото: МВК «Динамо»
Фото: МВК «Динамо»
«18 апреля 2023 года исполняется 100 лет Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». В течение всей своей истории бело-голубые являются флагманом отечественного спорта. Волейбольный клуб «Динамо» является неотъемлемой частью большой, единой и дружной динамовской семьи. В последние годы наша команда по праву считается самым успешным коллективом бело-голубых в игровых видах спорта.
В апреле 2023 года наступает самое горячее время волейбольного сезона — начинаются игры плей-офф, где «Динамо» предстоит защищать звание сильнейшей команды России. Наш клуб с гордостью представляет форму, в которой будет бороться за золотые медали знакового для динамовского спорта сезона», – говорится в пресс-релизе на официальном сайте клуба.
Напомним, сегодня, 4 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Динамо» на домашней арене сыграет с «Факелом» (Новый Уренгой) в 19:00.
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