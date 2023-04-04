Сергей Шипов рассказал, какие ошибки Непомнящий допустил перед матчем с Карлсеном

Известный российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался об ошибках в подготовке Яна Непомнящего к прошлогоднему матчу за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Во-первых, был проигнорирован завет дедушки Ботвинника, который вообще рекомендовал при подготовке к важным соревнованиям за две недели до первой партии просто бросать шахматы. Идея заключается в следующем: за эти две недели организм должен нормально отдохнуть, человек должен нагулять шахматный аппетит, у него должно возникнуть желание играть в шахматы. У него должен возникнуть даже какой-то небольшой шахматный голод.
Был ещё момент, который Ян не озвучивал, не признавал, но я, со стороны анализируя, могу сказать, что с физподготовкой переборщили. Выписанный из «Баварии» тренер – это были немножечко понты. Я уж не знаю, насколько это интенсивно было, у Яна я не допытывался, но с весом надо быть осторожнее: если сбрасываешь вес, то это нужно делать очень плавно, очень аккуратно. Это же известный медицинский факт, что если человек резко сбрасывает вес, то у него начинаются какие-то депрессивные моменты, бессонница тоже может прийти, и в принципе настроение может становиться хуже», — сказал Шипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
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