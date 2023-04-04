«Это уникальный талант, такие рождаются крайне редко». Сергей Шипов — о Яне Непомнящем

Известный российский комментатор и эксперт в области шахмат Сергей Шипов высказался о таланте российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

«Я бы хотел сказать, что есть всё-таки ещё один плюсик у Яна: его талант поярче. Я считаю, что талант Яна Непомнящего как шахматиста – это талант именно уровня Карлсена. Это уникальный талант, такие рождаются крайне редко. Мне кажется, Дин Лижэнь не настолько ярок, не настолько Господь Бог одарил его какими-то специфическими шахматными возможностями и умением видеть суть без каких-либо усилий. Вот что отличает талантливого шахматиста? Он смотрит на доску, и ему в голову приходит какая-нибудь идея, он сам не знает почему, но она просто приходит. Это у него есть и всегда было с детства. У человека такие мозги от природы, что он сразу воспринимает суть происходящего на доске, и рука сама тянется сделать сильный ход. Всё то, что другие шахматисты вынуждены потом, кровью и пятой точкой постигать, талантливые мальчишки, такие как Ян или Магнус, очень быстро впитывают, для них это всё довольно естественно и рост происходит быстро. Вот в этом отношении Ян просто сильнее, чем Дин. При всём уважении к китайскому шахматисту я и на этом тоже строю свой победный расчёт», — сказал Шипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.