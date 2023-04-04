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«Капризы чемпиона мира нельзя ставить во главу угла». Шипов — об отказе Карлсена от титула

«Капризы чемпиона мира нельзя ставить во главу угла». Шипов — об отказе Карлсена от титула
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Известный российский гроссмейстер и комментатор шахмат Сергей Шипов высказался об отказе действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена от участия в матче за мировую шахматную корону в этом году.

«Сразу важно одну вещь проговорить. Даже в отсутствие Магнуса Карлсена следующий чемпион будет нормальный, легальный, законный. Сейчас XXI век, и капризы чемпионов мира уже нельзя ставить во главу угла. Чемпионом мира является только тот, кто победил в официальном чемпионате мира. Без вариантов. Допустим, в футбольном чемпионате мира почему-то не стала играть Бразилия, Франция или даже сама Аргентина. И что теперь, победитель этого турнира не будет чемпионом? Конечно, будет! Это нормальный спорт. Даже когда объективно сильнейшие команды или спортсмены не выступают, это их личное дело и капризы, к чемпиону никаких претензий быть не может», — сказал Шипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

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