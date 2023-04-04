Гроссмейстер Шипов — о подготовке Непомнящего: знаю, что в команде Яна есть иностранцы

Известный шахматный эксперт и комментатор Сергей Шипов высказался о команде российского гроссмейстера Яна Непомнящего.
«Мне кажется, у Яна есть хорошая команда. Я знаю, что она меняется, какие-то специалисты приходят, какие-то уходит, но Яну грех жаловаться на отсутствие помощников. Мы сейчас не будем гадать на кофейной гуще, кто входит в его команду, но я абсолютно уверен, что это не будет слабым местом Яна.
А китайцы живут на своей планете, у них свой микроклимат. Им с иностранцами работать тяжело, так что в этом как раз их ограниченность. У них скуден выбор ресурсов. А Ян может спокойно и на русском, и на английском, и на испанском, и на каком угодно языке общаться. Я знаю, что в команде у Яна есть иностранцы. В этом плане я опять-таки считаю, что у него позиция очень хорошая. Но ещё раз скажу, состав команды – это огромный секрет, который никому ни в коем случае нельзя раскрывать, даже если кто-то что-то знает», — сказал Шипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
- 4 апреля 2023
-
23:24
-
23:20
-
22:55
-
22:31
-
22:30
-
22:20
-
22:05
-
22:01
-
21:40
-
21:15
-
20:50
-
20:46
-
20:30
-
20:19
-
20:16
-
20:15
-
20:07
-
18:13
-
17:50
-
17:17
-
16:56
-
16:45
-
16:24
-
15:17
-
14:32
-
13:41
-
13:22
-
12:55
-
11:50
-
11:34
-
10:38
-
09:00
- 3 апреля 2023
-
23:30
-
23:00
-
22:10