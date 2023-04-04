Гроссмейстер Шипов — о подготовке Непомнящего: знаю, что в команде Яна есть иностранцы

Известный шахматный эксперт и комментатор Сергей Шипов высказался о команде российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

«Мне кажется, у Яна есть хорошая команда. Я знаю, что она меняется, какие-то специалисты приходят, какие-то уходит, но Яну грех жаловаться на отсутствие помощников. Мы сейчас не будем гадать на кофейной гуще, кто входит в его команду, но я абсолютно уверен, что это не будет слабым местом Яна.

А китайцы живут на своей планете, у них свой микроклимат. Им с иностранцами работать тяжело, так что в этом как раз их ограниченность. У них скуден выбор ресурсов. А Ян может спокойно и на русском, и на английском, и на испанском, и на каком угодно языке общаться. Я знаю, что в команде у Яна есть иностранцы. В этом плане я опять-таки считаю, что у него позиция очень хорошая. Но ещё раз скажу, состав команды – это огромный секрет, который никому ни в коем случае нельзя раскрывать, даже если кто-то что-то знает», — сказал Шипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.