Тренер волейбольного питерского «Зенита» рассказал о травмированных игроках команды

Тренер волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Виктор Сидельников раскрыл подробности повреждений диагонального команды Виктора Полетаева и связующего Игоря Кобзаря.

«Виктор готов на 50%, поэтому решили не рисковать. Егор Клюка смог сыграть, поэтому решили Виктора не задействовать, а дать ему полноценно тренироваться. По поводу Кобзаря… А что ему ещё делать на тренировках, если у него рука была сломана. Он всю тренировку и подаёт. Поэтому и в игре должен выйти и подавать», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги в трёх сетах обыграл ленинградское «Динамо» (25:14, 25:17, 25:17). Вторые матчи серии до двух побед состоятся 8 апреля.