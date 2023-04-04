Гроссмейстер Шипов назвал российскую шахматистку, способную стать чемпионкой мира

Известный российский гроссмейстер и комментатор шахмат Сергей Шипов ответил, кто из российских шахматисток, по его мнению, способен стать чемпионкой мира.
«Я по-прежнему делаю ставку на Александру Горячкину. В этом отборочном цикле она, к сожалению, крайне неубедительно себя показала. Были и объективные факторы, и разные неприятности, не позволившие ей пробиться в матч на первенство мира. Но какие её годы! Она ещё может прогрессировать. Скажу с профессиональной точки зрения: мне кажется, она сушит свою игру, и ей надо немного добавить в универсализме, научиться играть в разных стилях, возможно, дебюты варьировать. Мне кажется, происходит какое-то самоограничение в стиле Тиграна Петросяна: поменьше трудностей, неясных осложнений, игра на технику, на своё позиционное понимание. Но это очень хорошо работает со вторым эшелоном гроссмейстеров, а когда борешься за титул, этого мало. Надо добавлять, выходить из зоны комфорта. С этим у Саши есть серьёзные проблемы, в том числе и психологического свойства, но время, чтобы бороться с собой и менять себя, есть. Она жутко талантливая и способная, но ей самой нужно понять, чего не хватает для покорения вершины», — сказал Шипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
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