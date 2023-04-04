Результаты матчей плей-офф волейбольной Суперлиги 4 апреля, турнирная сетка

Сегодня, 4 апреля, состоялись первые четвертьфинальные матчи плей-офф чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги.
Новосибирский «Локомотив» на своём поле обыграл «Белогорье» — 25:21, 25:23, 25:23.
Московское «Динамо» также на своей площадке обыграло «Факел» (Новый Уренгой) — 25:18, 25:20, 25:19.
В другом матче казанский «Зенит» в родных стенах одолел нижегородский АСК — 25:20, 25:18, 25:17.
А в заключительной по расписанию встрече игрового дня «Зенит» из Санкт-Петербурга дома обыграл ленинградское «Динамо» — 25:14, 25:17, 25:17.
Вторые матчи серии до двух побед состоятся 8 апреля. Их хозяевами станут команды-победители стыковых матчей. Если для определения полуфиналистов понадобятся третьи матчи, они состоятся 11 апреля там же, где и первые.
Победитель пары «Динамо» и «Факела» встретится в полуфинале с победителем противостояния казанского «Зенита» и АСК, а победитель серии между питерским «Зенитом» и ленинградским «Динамо» выйдет на «Локомотив» или «Белогорье».
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