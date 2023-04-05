Гроссмейстер Шипов: надеюсь, найдётся способ вернуть Сергея Карякина в шахматы

Известный шахматный эксперт и комментатор Сергей Шипов высказался о карьере российского гроссмейстера Сергея Карякина.

«Всё-таки Магнус Карлсен – это великий шахматист, это эпоха. Обыграть Карлсена и Лижэня – это разные достижения. Вот в чём величие Крамника? Он никогда не был доминатором и не стал гегемоном, но он обыграл Каспарова* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата»). Обыграть Каспарова* – это было нечто невозможное. Это был высший пик, это то, что люди будут вспоминать и через 100 лет. В случае с Карякиным было то же самое – обыграть самого Карлсена! А согласитесь, в 2016-м реально же было! После того как Серёга вышел вперёд, до конца матча оставалось буквально три партии. Эх, какой шанс упустили!

Нет, Карлсен, конечно, посильнее играл и играет в шахматы. Но тем круче было бы достижение Сергея. Но, к сожалению, он не сумел удержаться, и тот матч мы с горечью вспоминаем. Тем не менее Серёга – молодец. И я очень надеюсь, что найдётся способ вернуть его в шахматы, чтобы он продолжал играть. В конце концов, они ровесники с Яном. 30 с маленьким хвостиком – это не возраст, чтобы уходить из шахмат и становиться профессиональным политиком или функционером, организатором. Но это отдельная тема, конечно. Жалко, что такой огромный талант сейчас не может себя реализовать», — сказал Шипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

*признан иноагентом в России