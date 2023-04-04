Просвирнова — о смене спортивного гражданства: это было непростое решение

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова объяснила своё решение о смене спортивного гражданства на датское.

«–Правильно понимаю, что у Виктора не было возможности тренироваться в России, а у вас – тренироваться в Дании и выступать за российскую сборную?

– Да, мы рассматривали несколько вариантов. Но Виктору не разрешают тренироваться в России, а мне просто невозможно тренироваться за границей и выступать за Россию. Нельзя по правилам. У нас были предположения на этот счёт, что так может сложиться. Мы приняли совместное решение.

– Каков сейчас регламент по переходу?

– Подаётся запрос в Союз конькобежцев Дании – там нам уже одобрили переход. Сейчас ждём подтверждения от Союза конькобежцев России. Потом заполняешь анкеты и отправляешь вместе с ответом Союза конькобежцев России в ISU (Международный союз конькобежцев). Нужно получить ответ и от них.

Если переход одобрят, то уже в этом сезоне смогу выступать за сборную Дании. Очень надеюсь, что меня поймут, не будут держать зла. Это действительно было непростое решение. Объяснила все в посте (в соцсетях). После Олимпиады в Пекине я этот вариант не рассматривала, не думала об этом весь год.

Уже сейчас, когда другого выхода не осталось, мы начали его рассматривать. Надеюсь, что люди, которые болели за меня, поймут и продолжат меня поддерживать в моих выступлениях», – приводит слова Просвирновой «Матч ТВ».