Тренер «Факела»: поражение в матче с «Динамо» закономерно. Играли вторая и девятая команды

Главный тренер «Факела» Роман Яковлев прокомментировал результат первого матча 1/4 финала чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги с «Динамо». Московская команда одержала победу (25:18, 25:20, 25:19).

«Играли вторая и девятая команды чемпионата. В какой-то степени результат закономерен. Где-то виной были наши ошибки, плюс опыт команды «Динамо», не даром они двукратные чемпионы, причём практически без каких-то изменений в составе. Нас переиграли на блоке, на высоких мячах не давали практически ничего забить. Да, вышел Влад Бабкевич, дал нам чуть-чуть этой высоты, стало немного полегче, но уже, наверное, было поздно. Теперь поедем биться в Новый Уренгой, там, я надеюсь, у нас получится навязать борьбу, посражаться, по крайней мере, лёгкой прогулки «Динамо» обещать не могу», — приводит слова Яковлева пресс-служба «Факела».