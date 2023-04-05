Тренер «Белогорья» — о проигрыше от «Локомотива»: сказались недели без игровой практики

Старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцов прокомментировал прошедший первый четвертьфинальный матч плей-офф чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги, в котором «Белогорье» из Белгорода уступило новосибирскому «Локомотиву» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:23).

«Сегодня у нас столько лишнего упало. Вроде бы поднимаем мяч, а вторую передачу сделать не можем. Много мячей не довели до ума, которые подняли в защите, но даже не смогли перебросить на ту сторону. Романа Порошина сегодня выпустили по необходимости. Ещё у него есть некоторый дискомфорт. Также сказались недели без игровой практики. Главной проблемой стало, что у нас доигровщики не сыграли так, как должны были. Тяжело сразу после матча сказать, в чём причина. По статистике у Павла Тетюхина всего два забитых мяча из 11, а во время игры казалось, что больше. Галимов излишне нервничает. Приём мы сегодня выдержать не смогли. Там парни на своей площадке выходили и поливали как из пушки: у них 11 эйсов при всего лишь 19 ошибках — такое вполне можно назвать гроссмейстерским результатом. Но проиграли мы не в этом. Мы много своих мячей не доводили до атаки, а «Локомотив» свои шансы регулярно использовал, поднимал, доводил до удара и забивал.

В принципе, несмотря на все эти проблемы, была ровная, хорошая игра. От Новосибирска мы ждали агрессивной игры и мощной подачи. В принципе, если чем они нас удивили, так это малой загрузкой в атаке Лызика. Обычно он намного больше атакует. И Курбанов сегодня был очень хорош. Как и Куркаев. С Лубуричем более-менее удалось справиться, а со своими ошибками не смогли. И надо решать проблему четвёртой зоны. Над этим мы поработаем в Туле. Думаю, там нам во второй игре будет чуть проще, а «Локомотиву» — сложнее. И подача, полагаю, будет у них не такой, как дома. Серия только началась, для нас ещё ничего не потеряно. Настрой на ответную игру боевой. Если бы играли до трёх побед, вообще было бы интересно. Игра у команды есть. Надо убрать все шероховатости, грязь — и с «Локомотивом» вполне можно бороться», — сказал Брусенцов в послематчевом интервью.

Второй матч серии до двух побед состоится 8 апреля в Туле (домашняя арена «Белогорья»).