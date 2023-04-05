Волейболист АСК Ананьев: мы просто играем и получаем удовольствие

Блокирующий АСК Андрей Ананьев прокомментировал результат прошедшего первого матча плей-офф чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги, в котором АСК уступил казанскому «Зениту» со счётом 0:3 (25:20, 25:18, 25:17).
«Не сказать, что мы проиграли в одни ворота, хотя счёт говорит об этом. Считаю, что мы хорошо бились. Здорово играли в защите, много мячей подняли. К сожалению, пропускали серии эйсов. Только поэтому и слетели. Я бы не сказал, что мы физически подсели, хотя две поездки в Кемерово за неделю, конечно, непростое испытание. Но в целом всё было в порядке – бились, сражались. Мы просто играем и получаем удовольствие. Что ещё остаётся против такого соперника? Очень ждём домашнюю игру с нашими болельщиками. С нашим седьмым игроком Казани будет сложнее», – сказал Андрей Ананьев в послематчевом интервью.
«Немного качеством игры недоволен, но в целом впечатления положительные. Сейчас парни выходят и получают удовольствие. Как и я. Я всего второй сезон работаю в Суперлиге – учусь, набираюсь опыта. Рад, что второй сезон выполняем задачу, хотя это непросто. В этом году даже превзошли ожидания. Сейчас на нас ничего не давит», — сказал главный тренер нижегородского АСК Андрей Дранишников в послематчевом интервью.
Второй матч серии до двух побед состоится 8 апреля в Нижнем Новгороде.
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