Бутько — о победе над АСК: сегодня пережил целую гамму положительных эмоций

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько, подписавший контракт до конца сезона с казанским «Зенитом», прокомментировал прошедший первый четвертьфинальный матч плей-офф чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги, в котором «Зенит-Казань» на своей площадке обыграл нижегородский АСК со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:17).

«Сегодня пережил целую гамму положительных эмоций. Огромная благодарность «Зениту» и Алексею Игоревичу Вербову, что помогли мне вернуться в волейбол. Это очень важный момент в моей карьере. Целый год прошёл с последнего матча. Было огромное волнение, когда вышел на площадку, хотя в мои годы вроде и не должно быть. На тренировках всё нормально, теперь надо возвращать игровой тонус, чтобы уверенность преобладала над эмоциями. Пока в игре всё наоборот.

Благодарен ребятам за поддержку, это важно для меня. Я попал на самые жаркие игры сезона. Постараюсь помочь команде всем, чем могу. И огромная благодарность болельщикам за такой тёплый приём. Вы навсегда в моём сердце!» — сказал Бутько в послематчевом интервью.

«Это явно не лучший наш матч. В первую очередь приём. Когда ты уверен в себе, ты всё выполняешь в соответствии своим возможностям. А сегодня было волнение, поэтому принимали хуже, чем обычно. Хотя надо отметить и АСК – они давили подачей. Конечно, мы должны принимать лучше. С хорошего приёма у нас не бывает проблем со съёмом. Думаю, в Нижнем Новгороде будет другой матч. Там специфический зал, болельщики. Нижегородцы будут цепляться зубами и чем только можно. Ожидаем ожесточённого сопротивления. Хотелось бы это ощутить, это нам только на пользу.

Игроки АСК говорят, что они играют в своё удовольствие? В этом и есть разница. Есть фавориты, которые что-то должны. А есть андердоги, которые рискуют, получают удовольствие. На самом деле мы серьёзно настраивались на АСК, разбирали команду. Она показала свой уровень, дважды обыграв «Кузбасс», — сказал Алексей Вербов, главный тренер ВК «Зенит-Казань» в послематчевом интервью.

Второй матч серии до двух побед состоится 8 апреля в Нижнем Новгороде.