Магнус Карлсен вернулся в борьбу за победу в турнире Chessable Masters
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Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обошёл представителя Вьетнама Ле Куанг Льема в турнире Chessable Masters Champions Chess Tour.
Несколько часов назад на сайте Chess.com завершился второй игровой день онлайн-турнира Chessable Masters.
Чемпион мира Магнус Карлсен, оказавшийся в сетке проигравших, лишь благодаря ничьей в армагеддоне обошёл Ле Куанг Льема и продолжил борьбу за титул. В следующем поединке норвежец сразится с американским шахматистом Уэсли Со.
В сетке победителей за место в суперфинале поборются американский шахматист, гроссмейстер Хикару Накамура и американский шахматист итальянского происхождения, гроссмейстер Фабиано Каруана.
Начало очередного игрового дня Chessable Masters – сегодня в 17:00 мск.
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