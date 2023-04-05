Магнус Карлсен вернулся в борьбу за победу в турнире Chessable Masters

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обошёл представителя Вьетнама Ле Куанг Льема в турнире Chessable Masters Champions Chess Tour.

Несколько часов назад на сайте Chess.com завершился второй игровой день онлайн-турнира Chessable Masters.

Чемпион мира Магнус Карлсен, оказавшийся в сетке проигравших, лишь благодаря ничьей в армагеддоне обошёл Ле Куанг Льема и продолжил борьбу за титул. В следующем поединке норвежец сразится с американским шахматистом Уэсли Со.

В сетке победителей за место в суперфинале поборются американский шахматист, гроссмейстер Хикару Накамура и американский шахматист итальянского происхождения, гроссмейстер Фабиано Каруана.

Начало очередного игрового дня Chessable Masters – сегодня в 17:00 мск.