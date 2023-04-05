Российских спортсменов просят подписать декларацию против СВО для участия в Oceanman

Российских и белорусских спортсменов просят подписать декларацию против СВО для допуска к соревнованиям в рамках международного любительского чемпионата по плаванию на открытой воде Oceanman.
Помимо осуждения СВО, в декларации значится пункт, запрещающий спортсменам из России и Беларуси демонстрировать символику своих стран. Этап Oceanman состоится 13-14 мая в Коста Асахаре (Испания).
«Спортсмены из России и Беларуси будут допущены на соревнования только в нейтральном статусе и не должны использовать флаги, символику, цвета и любые другие элементы, которые можно ассоциировать с их странами на турнире», — говорится в заявлении пресс-службы Oceanman.
Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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