Польша отказалась от организации этапа Кубка мира по фехтованию из-за участия россиянок

Польская федерация фехтования (PZS) на официальном сайте сообщила, что отказывается от организации этапа женского Кубка мира в Познани.

Причиной отказа от проведения этапа стало решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить на турнир российских и белорусских спортсменок.

«PZS поддерживает Украинскую федерацию фехтования в её стремлении добиться отстранения от соревнований людей, поддерживающих СВО, и именно поэтому как организатор этапа Кубка мира в Познани не может смириться с допуском российских и белорусских рапиристок», — говорится в заявлении организации.

Напомним, ранее в Польше заявили, что готовы допустить российских и белорусских спортсменок на этап Кубка мира, если те письменно подтвердят свой нейтральный статус, подписав документ о том, что не поддерживают СВО, а также будут соблюдать другие рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В России с такими условиями допуска не согласились.