Польша отказалась от организации этапа Кубка мира по фехтованию из-за участия россиянок

Польская федерация фехтования (PZS) на официальном сайте сообщила, что отказывается от организации этапа женского Кубка мира в Познани.
Причиной отказа от проведения этапа стало решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить на турнир российских и белорусских спортсменок.
«PZS поддерживает Украинскую федерацию фехтования в её стремлении добиться отстранения от соревнований людей, поддерживающих СВО, и именно поэтому как организатор этапа Кубка мира в Познани не может смириться с допуском российских и белорусских рапиристок», — говорится в заявлении организации.
Напомним, ранее в Польше заявили, что готовы допустить российских и белорусских спортсменок на этап Кубка мира, если те письменно подтвердят свой нейтральный статус, подписав документ о том, что не поддерживают СВО, а также будут соблюдать другие рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В России с такими условиями допуска не согласились.
- 5 апреля 2023
-
14:40
-
14:39
-
14:22
-
14:06
-
13:34
-
12:57
-
12:44
-
12:41
-
12:35
-
12:29
-
12:21
-
10:21
-
09:00
-
00:10
-
00:10
- 4 апреля 2023
-
23:53
-
23:45
-
23:24
-
23:20
-
22:55
-
22:31
-
22:30
-
22:20
-
22:05
-
22:01
-
21:40
-
21:15
-
20:50
-
20:46
-
20:30
-
20:19
-
20:16
-
20:15
-
20:07
-
18:13