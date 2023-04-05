Международная федерация конного спорта сохранила запрет на участие российских спортсменов

Международная федерация конного спорта (FEI) заявила, что сохранит запрет на участие российских и белорусских спортсменов, несмотря на то что на прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал разрешить некоторым из них вернуться в мировой спорт в качестве нейтральных спортсменов.

«Правление FEI собралось, чтобы обсудить рекомендации МОК от 28 марта по возвращению нейтральных спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям.

Хотя МОК не принял никакого решения относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, по мнению Совета FEI, на данном этапе нейтральность не может быть определена и оценена достаточно удовлетворительным образом.

Правление согласилось с тем, что у FEI нет необходимых инструментов для справедливой и объективной оценки условий участия для отдельных нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала, как это предусмотрено в рекомендациях, выдвинутых МОК.

Поэтому всем российским и белорусским спортсменам, лошадям и официальным лицам по-прежнему запрещено участвовать в мероприятиях FEI.

В соответствии с санкциями, введёнными МОК, никакие мероприятия FEI, организованные в России и Беларуси, не могут быть внесены в календарь FEI на 2023 год.

Правление подтверждает свою полную поддержку народу Украины и заявляет о своей постоянной солидарности и поддержке украинского конного сообщества через Фонд помощи солидарности FEI», — приводит слова главы FEI Ингмара де Воса Inside the Games.

Другие виды спорта, такие как фехтование, настольный теннис, тхэквондо и борьба, решили позволить вернуться россиянам и белорусам, а некоторые создали группы для оценки нейтралитета.