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Александра Горячкина вошла в первую тройку Гран-при ФИДЕ в Индии

Александра Горячкина вошла в первую тройку Гран-при ФИДЕ в Индии
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Российская шахматистка Александра Горячкина поделила первое-третье места (с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана и Чжу Цзиньэр из Китая) на этапе Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели (Индия).

В Нью-Дели (Индия) завершились партии 11-го тура женского этапа Гран-при ФИДЕ с участием российских шахматисток. Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Индии Хампи Конеру. Екатерина Лагно разошлась миром с шахматисткой из Казахстана Бибисарой Асаубаевой.

Полина Шувалова обыграла спортсменку из Индии Харику Дронавалли.

В итоге после заключительного тура, который состоялся сегодня, 5 апреля, во главе таблицы находятся сразу три шахматистки, набравшие по шесть очков. Это Бибисара Асаубаева, Чжу Цзиньэр и Александра Горячкина.

Итоговое положение участниц

1–3. Бибисара Асаубаева, Александра Горячкина, Чжу Цзиньэр — по 6 очков из 9.
4. Полина Шувалова – 5 из 9.
5. Екатерина Лагно — 5 из 9.
6. Хампи Конеру — 4,5 из 9.
7. Харика Дронавалли — 3,5 из 9.
8. Нино Бациашвили — 3,5 из 9.
9. Нана Дзагнидзе — 3,5 из 9.
10. Рамешбабу Вайшали — 3,5 из 9.

Теперь новый турнир претенденток стал для Александры Горячкиной ещё ближе.

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