Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Динамо-Метар» в первом матче 1/4 финала Суперлиги

Стартовала четвертьфинальная стадия чемпионата России – 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги. В её рамках казанское «Динамо-Ак Барс» в домашнем матче обыграло «Динамо-Метар» из Челябинска. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:18).

Четвертьфинальная стадия продлится до двух побед. Второй матч серии между «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Динамо-Метар» (Челябинск) пройдёт 9 апреля.

Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф. Четвертьфинал, первый матч

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:18).

Действующими чемпионками России являются волейболистки «Локомотива» (Калининград). В решающей серии они обыграли «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга.