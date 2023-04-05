Волейболистки «Протона» на выезде одолели «Ленинградку» в 1-м матче 1/4 финала Суперлиги

Стартовала четвертьфинальная стадия чемпионата России – 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги. В её рамках саратовский «Протон» на выезде одолел «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (20:25, 25:12, 25:19, 15:25, 15:10).
В составе победительниц наибольшее количество очков набрала диагональная Наталья Малых (33 очка + 3 блока), у проигравших отличилась белоруска Анастасия Гарелик (21 очков + 1 блок).
Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф. Четвертьфинал, первый матч
«Протон» (Саратовская область) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (20:25, 25:12, 25:19, 15:25, 15:10).
Четвертьфинальная стадия продлится до двух побед. Второй матч команд пройдёт 9 апреля.
Действующими чемпионками России являются волейболистки «Локомотива» (Калининград). В решающей серии они обыграли «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга.
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