Глава ОКР Поздняков: думаю, МОК пересмотрит требования, выдвинутые неделю назад

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность в пересмотре в ближайшем времени установленных Международным олимпийским комитетом (МОК) требований по допуску российских спортсменов к соревнованиям.

«Год был сложным, но он сплотил нашу олимпийскую семью. Наши оппоненты фактически признают, что несправедливые санкции, принятые год назад, нужно пересматривать. Да, не все, но этот процесс начался, и он необратим. МОК, думаю, во многом пересмотрит свои требования, выдвинутые неделю назад», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, при этом предложил не рассматривать команды из России в качестве участников международных соревнований в игровых видах спорта. Исполком МОК также рекомендовал не допускать до состязаний спортсменов, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности.