Карякин: жду слов благодарности от Лижэня за то, что он сумел побороться за этот матч

Глава Федерации шахмат Московской области, российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил шансы Дин Лижэня и Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону, который пройдет с 7 по 30 апреля в Астане (Казахстан).

Карякин напомнил, что даже в турнир претендентов Лижэнь отобрался только благодаря его дисквалификации. Карякин был на полгода отстранён из-за активной поддержки СВО, место россиянина на турнире без отбора занял китаец, имеющий наивысший рейтинг. Соперником Непомнящего Лижэнь стал после отказа Магнуса Карлсена от защиты титула.

«Два равноценных соперника. Это уже не те времена, когда играл Карлсен и так или иначе считался фаворитом. Тут — второй и третий номера рейтинга. У Яна есть небольшое преимущество в личных встречах, но это не должно обманывать: у него и с Магнусом было преимущество, и во время матча это сошло на нет. Так что это не так важно, но тем не менее. Соперники играли друг против друга с самого детства, поэтому хорошо знают друг друга.

Можно отметить, что до конца непонятна форма Дин Лижэня, потому что он мало играл в последние годы. Пандемия сильно подкосила китайские шахматы, он долго сидел дома и не участвовал в очных турнирах. В итоге он чудом сумел отобраться на турнир претендентов по рейтингу только лишь из-за моей несправедливой и незаконной дисквалификации. Поэтому я до сих пор жду слов благодарности от Дина за то, что он получил возможность побороться за этот матч. Потом он уже чудом попал на сам матч, потому что отказался Магнус.

Тем не менее китайский шахматист известен своим трудолюбием, целеустремлённый, много занимается, как и все китайцы. Можно предположить, что все китайские шахматисты объединятся вокруг Дина, чтобы выиграть этот матч. Для Яна матч непростой, но шансы победить у него будут. Вопрос в том, кто сможет подготовиться лучше, — приводит слова Карякина «Матч ТВ».