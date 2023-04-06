В шорт-лист Sport Business Awards вошли три сотни заявок

Организаторы премии SBA определились с окончательным списком финалистов, которые будут бороться за престижную награду в 28 номинациях. Заявки принимались в течение двух месяцев от компаний, менеджеров, предпринимателей, стартапов, проектов и даже целых регионов.

По всем номинациям, кроме «Менеджер года», «Спортсмен года», «Невоспетые герои» и «Спортивный журналист года», пройдут защиты проектов. Эти номинации жюри оценит в удалённом режиме.

В шорт-лист SBA вошли «Красная Поляна», ХК «Авангард», ХК СКА, ВК «Белогорье», «Мяч Production», «День матча. Live от ФК «Локомотив», «Игры Будущего», ФК «Амкал», Winline Медийная футбольная лига, турнир «Герои Города», «Гонка Легкова», Даниил Медведев, Анна Щербакова, Ян Непомнящий, стадион «Калининград», «ВЭБ Арена», ФК «Балтика», ФК «Локомотив», АНО «Московский спорт» и многие другие. Все номинанты на сайте премии.

В жюри премии вошли более двухсот специалистов и практиков отрасли. Церемония награждения пройдёт 19 апреля в Москве в концертном зале «Мир».

Премия Sport Business Awards вручается в шестой раз. Она достанется лучшим проектам, спортивным сооружениям и менеджерам по итогам 2022 и начала 2023 годов. Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта России и Олимпийского комитета России.