Кёрлингист Крушельницкий впервые после дисквалификации выступит с Брызгаловой в Дудинке

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв сообщил, что титулованный микст-дуэт Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий вернётся на официальные соревнования в апреле на традиционном турнире в Дудинке.

Крушельницкий отбыл четырёхлетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе на Олимпийских играх – 2018 был найден мельдоний. Тогда спортсмены вынуждены были вернуть завоёванные бронзовые медали.

«Мы продолжаем серию международных турниров на территории России. В конце апреля мы вновь проведём уже полюбившийся всем арктический турнир Nornickel Curling Cup в заполярной Дудинке. Отрадно, что в дисциплине «дабл-микст» на лёд выйдет пара Крушельницкий — Брызгалова. Они впервые выступят в официальных соревнованиях после длительного перерыва. Надеемся, что эта пара вернётся к былым высоким результатам и вновь станет лидером в мировом кёрлинге.

Для нас важно проводить на территории России такие крупные старты с участием иностранных команд с целью сохранения соревновательного опыта для сборных команд в условиях отстранения от спортивного мира. В соревнованиях также примут участие спортсмены из Казахстана, Сербии и Беларуси», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Турнир пройдет в Дудинке с 23 по 26 апреля.