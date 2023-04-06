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«Чеховские медведи» разгромили «Пермских медведей» в гандбольной Суперлиге

«Чеховские медведи» разгромили «Пермских медведей» в гандбольной Суперлиге
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Завершились три матча чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Занимающий второе место ставропольский «Виктор» на своей площадке неожиданно уступил астраханскому «Динамо» со счётом 25:26.

Лидер соревнований «Чеховские медведи» дома обыграли идущих третьими «Пермских медведей» со счётом 37:25. Самым результативным в составе хозяев стал Александр Котов, забивший шесть мячей. У гостей по четыре раза отличились Иван Фирсов и Виктор Зайцев.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап

«Скиф» (Омская область) – «Акбузат» (Уфа) – 33:29 (18:12).

«Виктор» (Ставрополь) – «Динамо» (Астрахань) – 25:26 (7:14).

«Чеховские медведи» (Московская область) – «Пермские медведи» — 37:25 (21:11).

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