Легенда конного спорта Изабель Верт назвала отстранение России дискриминацией

Семикратная олимпийская чемпионка по конному спорту представительница Германии Изабель Верт поддержала последние рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), касающиеся возвращения на международные соревнования российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Я склонна следовать рекомендациям МОК. Не потому, что я хотя бы отдалённо одобряю военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине. Ничто не может оправдать такой подход. Но, отбросив все эмоции, должна сказать: отстранение спортсменов — это дискриминация.

Считаю очень опасным, когда спорт политизируют и используют как инструмент. Нельзя отнимать у спортсменов шанс выступить на Олимпиаде.

Для меня обязательным условием возвращения является то, что российские спортсмены должны дистанцироваться от СВО и выступать под нейтральным флагом. Но всеобщего коллективного запрета на профессию не должно быть. Наивно полагать, что отсутствие россиян на Олимпийских играх изменит позицию Путина. Скорее, это будет похоже на бойкоты Игр в 1980 и 1984 годах, где были только проигравшие!» — приводит слова Верт Bild.