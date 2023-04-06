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«Чеховские медведи» сыграют с ЦСКА в полуфинале Кубка России по гандболу

В перерыве матча Суперлиги «Чеховские медведи» – «Пермские медведи» состоялась жеребьёвка, определившая полуфинальные пары мужского Кубка России сезона-2022/2023.

Судьбу своих клубов определили игроки команд, вышедших в «Финал четырёх»: правый полусредний Никита Каменев («Чеховские медведи»), вратарь Никита Никулин («Зенит»), левый полусредний Артём Пономарёв («Пермские медведи») и правый крайний Алексей Фокин (ЦСКА).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с получившимся расписанием «Финала четырёх» Кубка России, который пройдёт в Москве на домашней площадке ЦСКА — волейбольной арене «Динамо».

Гандбол. Кубок России — 2022/2023. «Финал четырёх»

30 апреля

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Пермские медведи» (Пермь)

ЦСКА – «Чеховские медведи» (Чехов)

1 мая

Матч за третье место

Финал