«Чеховские медведи» сыграют с ЦСКА в полуфинале Кубка России по гандболу

В перерыве матча Суперлиги «Чеховские медведи» – «Пермские медведи» состоялась жеребьёвка, определившая полуфинальные пары мужского Кубка России сезона-2022/2023.
Судьбу своих клубов определили игроки команд, вышедших в «Финал четырёх»: правый полусредний Никита Каменев («Чеховские медведи»), вратарь Никита Никулин («Зенит»), левый полусредний Артём Пономарёв («Пермские медведи») и правый крайний Алексей Фокин (ЦСКА).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с получившимся расписанием «Финала четырёх» Кубка России, который пройдёт в Москве на домашней площадке ЦСКА — волейбольной арене «Динамо».
Гандбол. Кубок России — 2022/2023. «Финал четырёх»
30 апреля
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Пермские медведи» (Пермь)
ЦСКА – «Чеховские медведи» (Чехов)
1 мая
Матч за третье место
Финал
- 6 апреля 2023
-
22:48
-
22:11
-
22:03
-
21:52
-
20:50
-
20:24
-
17:29
-
17:21
-
15:35
-
14:05
-
13:51
-
13:43
-
13:15
-
12:37
-
11:56
-
00:05
- 5 апреля 2023
-
23:38
-
22:17
-
22:09
-
21:49
-
21:06
-
20:49
-
16:39
-
16:13
-
15:05
-
14:40
-
14:39
-
14:22
-
14:06
-
13:34
-
12:57
-
12:44
-
12:41
-
12:35
-
12:29